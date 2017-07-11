Определены города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) определил место проведения летних Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято 11 июля на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

Первоначально на проведение Игр-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города подтвердили свои заявки.

На заседании было предложено отдать одни из Олимпийских игр (2024 или 2028) Парижу, другие — Лос-Анджелесу. Очередность стран будет определена в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).