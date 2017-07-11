Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников

Апелляционный суд в Херсонской области Украины постановил заключить под стражу двух российских пограничников, задержанных 30 июня. Об этом cообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Задержанным вменяется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статьи 110 УК). Правоохранительные органы продолжают расследование в отношении россиян.

Ранее в СБУ заявили, что задержанные россияне — Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов — являются сотрудниками спецслужбы России. В свою очередь, в ФСБ информацию о задержании Кулуба и Кузнецова подтвердили и выразили надежду на скорое разрешение ситуации.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, что двое неизвестных без документов причалили к берегу Перекопского залива в Херсонской области. В ходе допросе выяснилось, что они — крымские пограничники, которые играли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута и случайно оказались на территории соседней страны.