Сумчатым дьяволам вновь грозит опасность

Только недавно ученые сообщили об успешном испытании вакцины, которая способна защитить тасманийских сумчатых дьяволов от болезни, угрожающей существованию этого вида. Теперь же они нашли новую разновидность этой болезни. Об этом они рассказали на ежегодной конференции Общества молекулярной биологии и эволюции (Society for Molecular Biology & Evolution).

За последние двадцать лет более 80 % популяции тасманийских сумчатых дьяволов погибло от эпидемии лицевой опухоли (devil facial tumor disease, DFTD), которая представляет собой редкое трансмиссивное, то есть передающееся от особи к особи, онкологическое заболевание. Среди дьяволов рак распространяется через укусы. Заболевшие животные погибают в течение полугода. По происхождению клетки лицевой опухоли тасманийских дьяволов оказались мутировавшими шванновскими клетками – вспомогательными клетками нервной ткани, которые располагаются вдоль длинных отростков нейронов, образуя электроизолирующую миелиновую оболочку.

В изменившихся клетках разрушена половая хромосома. Часть ее присоединена к первой хромосоме, другие части распределены среди остальных хромосом. Теперь стало известно, что в опухолевой ткани, полученной от двух животных в 2014 году, раковые клетки содержат другой набор хромосом. Как установила команда ученых под руководством генетика Джанин Дикин (Janine Deakin) из Университета Канберры, там отсутствует шестая хромосома, которая слилась с первой.