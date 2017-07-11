Пищеварительная система морских пауков помогает кровеносной

Исследовав особую группу беспозвоночных – морских пауков (Pycnogonida) – ученые обнаружили, что сердце у них не справляется с задачей по перекачиванию крови (гемолимфы), поэтому данную функцию выполняет пищеварительная система.

Морские пауки внешне напоминают обычных пауков, но на самом деле они представляют собой совершенно независимый класс внутри типа членистоногих. Иногда их даже выделяют в самостоятельный тип. Обитают морские пауки на дне морей и океанов.

Пищеварительная система морских пауков устроена своеобразно. Ее средняя часть наделена многочисленными выростами, которые проникают в каждую конечность животного, доходя до последнего членика. Сердце же у них довольно невелико и сокращается слабо.

В эксперименте ученые делали инъекцию специального красителя морским паукам, что позволяло им наблюдать движения кишечника. Они увидели, что волнообразные сокращения выростов кишечника продвигают вперед не только пищу внутри кишечника, но и гемолимфу в окружающей вырост полости. Опыты были проведены на 12 видах морских пауков, и во всех случаях подтвердилась роль движений кишечника в кровообращении.

Подобный вариант содействия пищеварительной и кровеносной системы обнаружен впервые, но ученые предполагают, что он может наблюдаться и у других беспозвоночных животных.

Итоги исследования опубликованы в журнале Current Biology.