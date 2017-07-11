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11 июля 2017, 11:18
античность археология Великобритания

В Виндоланде найдены 25 древнеримских табличек

Одна из табличек
Одна из табличек
Vindolanda Trust

Археологи, исследующие древнеримскую крепость Виндоланда, расположенную к югу от Адрианова вала, в нынешнем графстве Нортумберленд, нашли еще 25 табличек с письмами, которые обитатели Виндоланды писали в I веке нашей эры.

Писчие таблички из древесины или луба были распространены во всех концах Римской империи. Были таблички, на которые наносился слой воска, а текст процарапывался по воску заостренной палочкой. На более тонких табличках писали чернилами, а потом складывали их пополам текстом внутрь. Влажная болотистая почва Виндоланды позволила им сохраниться в течение веков. В 1973 году там были найдены около двухсот табличек, содержавших переписку обитателей крепости. Среди них были официальные доклады, финансовые и хозяйственные отчеты, а также частные письма, например, приглашение на день рождения. Позднее находки неоднократно повторялись, и к 2010 году было найдено, прочитано и опубликовано 752 таблички из Виндоланды.

Руководитель раскопок Виндоланды Эндрю Бирли говорит, что нынешней находки он ждал всю жизнь. Когда-то в 1930-е годы его дед археолог Эрик Бирли купил участок земли, чтобы провести там раскопки. С тех пор исследованиями Виндоланды занимается уже третье поколение семьи Бирли (совместно с другими учеными). Эндрю помнит, как его отец нашел первые таблички, и с тех пор мечтал найти их самостоятельно.

Фото: Vindolanda Trust

Находка была сделана 22 июня на самом глубоком уровне сложного участка крепости, который неоднократно перестраивался. Сначала там было возведено земляное укрепление, затем его сменило деревянное и, наконец, была выстроена каменная стена. По словам Эндрю Бирли, таблички «лежали через равные промежутки вдоль линии траншеи под слоем фундамента, заполненным щебнем. Мы задавались вопросом, нес ли их кто-нибудь в сумке с дырой в одном углу или он прогуливался, читая таблички и выбрасывая прочитанные одну за другой».

Найденные таблички теперь проходят реставрацию, затем их исследуют в инфракрасном свете, чтобы выявить древние чернила на почерневшем от времени дубе, и лишь потом специалисты по латинской палеографии приступают к трудной задаче чтения старого римского курсивного письма.

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