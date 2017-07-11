СМИ: создатели вируса Petya планировали уничтожить данные на компьютерах «Роснефти»

Компьютерный вирус, в конце июня поразивший целый ряд компаний и учреждений, был не «вымогателем», как его поспешили окрестить в прессе, а «разрушителем», а его главной мишенью являлась российская нефтяная компания «Роснефть». Именно эта версия фигурирует в качестве основной в сообщениях западных СМИ.

Как пишет издание EU Reporter со ссылкой на заключения аналитиков, одним из первых источников вируса стала украинская бухгалтерская программа MeDoc, которая выпустила подозрительное и, как оказалось, вредоносное обновление. Об этом же спустя полдня после кибератаки сообщил американский журнал Fortune. Пресловутую программу разработала компания «Интеллект-сервис», один из крупнейших клиентов которой в этом регионе – украинский мобильный оператор Vodafone, которым владеет российская группа компаний МТС, один из ключевых активов корпорации Владимира Евтушенкова «Система», которая, в свою очередь, является ответчиком в судебном разбирательстве с «Роснефтью».

«Маловероятно, что атака на Украину могла быть также направлена на столь ценную для Кремля компанию, – пишет EU Reporter. – Как свидетельствуют факты основной целью атаки была российская «Роснефть», возглавляемая близким к «силовикам» Игорем Сечиным. В российской прессе появились сообщения, основанные на утечках информации оперативного характера, о том, что в действительности вирус был запущен в рамках массивной намеренной атаки на компьютерные системы «Роснефти» и «Башнефти» и направлен на разрушение важных улик, имеющих критическое значение для текущего судебного разбирательства».

По мнению экспертов, ущерб, который был нанесен вирусом украинским учреждениям и другим странам, был «побочным» и представлял собой «прикрытие реальной мишени». Издание приводит слова одного российского журналиста, который, пожелав остаться неизвестным, отметил, что кибератака была запущена ровно в тот момент, когда Арбитражный суд Башкортостана начал слушания по делу «Роснефти» против «Системы», и это, по его убеждению, «не было совпадением». Кроме того, в поддержку этой версии говорит и то, что «Система» является крупнейшим телекоммуникационным холдингом России, в котором работают лучшие профессионалы страны в области IT. «Они знают, как обращаться с вирусами и хакерскими атаками и, следовательно, как их организовывать. Кто еще на постсоветском пространстве может устроить настолько мощную хакерскую атаку?», – вопрошает EU Reporter.

О том, что вирус был лишь замаскирован под «вымогателя», а его настоящей задачей было «сокрытие следов преступления на конкретных компьютерах», пишет и Boston Mail. Издание приходит к выводу, что проникновение вируса в системы других компаний помимо «Роснефти», в том числе на Украине и в ряде других стран, должно было послужить своего рода алиби. «Представители украинской власти во всем обвинили Россию, – пишет издание. – Когда Россия обвиняет Украину в чем-либо, Украина обычно заявляет: «Это не мы, это они», указывая на Россию. Таким образом, это неплохое прикрытие».

Издание напоминает заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, сделанное им вскоре после кибератаки, о том, что целью этого преступления было «убить» компьютеры «Башнефти». «Компьютеры содержали большое количество информации об операциях «Башнефти» в период, когда она принадлежала другим владельцам, – поясняет Boston Mail. – И, на самом деле, компьютерными системами «Башнефти» управляла «Система». Замки поменяли, если можно так выразиться, но есть люди, которые прекрасно умеют взламывать любые замки».

В свою очередь, издание EU Today отмечает тот факт, что спустя 30 минут после атаки неизвестными начали распространяться слухи о том, что нефтяные вышки «Роснефти» якобы остановили работу и объем добычи сократился на треть, однако почти сразу же стало понятно, что эти слухи не имели никакого отношения к действительности: сама «Роснефть» заявила, что кибератака «могла привести к серьезным последствиям», но компания переключилась на резервный сервер и ее буровая активность не остановилась. «Теоретически целью тех, кто стоит за разрушительным вирусом Petya, было не только вымогательство денег, а как уничтожение потенциально важных документов, относящихся к судебному разбирательству в России, так и попытка парализовать работу крупнейшей российской компании», – пишет издание. Очевидно, что если бы эта попытка увенчалась успехом, оппоненты «Роснефти» получили бы возможность продвигать тезис о несостоятельности ее системы защиты. «Кто-то хотел сделать так, чтобы «Роснефть» понесла большие убытки, но план провалился, поскольку компания перешла на альтернативные компьютерные системы», – отмечается в материале.

Напомним, что в начале этого года «Роснефть» подала судебный иск против АФК «Система» о возмещении 170 млрд руб. (около 2,8 млрд евро). По заявлению истца, это деньги, которые «Система» мошеннически выкачивала из «Башнефти» в период, когда владела этой компанией. С тех пор корпорация Владимира Евтушенкова потеряла более трети своей рыночной стоимости. «В отчаянном положении идут на отчаянные меры, – резюмирует EU Reporter. – Что могло быть для «Системы» лучшим преимуществом в суде, чем попытаться уничтожить физические доказательства истца о мошеннических финансовых действиях на компьютерах «Роснефти» и «Башнефти»?..»