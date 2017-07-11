На фельдшера из Саратова завели дело за сотрудничество с ритуальной конторой

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера «скорой помощи», подозреваемой в передаче похоронному агентству информации об умерших пациентах, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Поводом для проведения прокурорской проверки послужили многочисленные факты, озвученные в СМИ и получившие большой общественный резонанс.

Проверка показала, что с октября 2015 года по сентябрь 2016 года фельдшер, руководившая бригадой «Городской станции скорой медицинской помощи», передавала представителю ритуальной организации сведения, «составляющие врачебную тайну и ставшие известными ей при исполнении своих должностных обязанностей», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, сотрудники похоронного агентства получали от фельдшера персональные данные умерших и их адреса, выезжали туда без вызова и навязывали родственникам свои услуги. За передачу информации фельдшер получила 63 тысячи рублей.

По итогам прокурорской проверки в отношении сотрудницы «скорой» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

СМИ неоднократно сообщали, что в Саратове машины из бюро ритуальных услуг приезжают не только к умершим, но и к умирающим пациентам раньше машин скорой помощи.