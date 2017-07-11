Два человека погибли в результате стрельбы в офисном здании на Алтуфьевском шоссе

В Москве в офисном здании на Алтуфьевском шоссе мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 11 июля 2017 в офисе одного из торговых центров, расположенного на Алтуфьевском шоссе, были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления, устанавливаются мотивы и картина произошедшего.

По данным источников «Интерфакса», стрельба произошла в здании по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 27.