Госсовет Татарстана попросил Путина сохранить в республике должность президента

Депутаты Государственного совета Татарстана выпустили обращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить наименование должности президента Татарстана после истечения срока действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и регионом. Об этом сообщается на сайте Госсовета.

Проект текста представил депутат Госсовета, член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Рыбушкин в связи с истечением срока действия действующего договора.

В обращении депутаты отмечают, что договор «стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности», и просят Владимира Путина «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам».

Выступивший на заседании председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что Договор подразумевал сглаживание некоторых моментов в Конституции РФ, которая в своем время не была принята на территории Татарстана.

«Наша Конституция отличается от действующей Конституции РФ рядом норм. Но есть и некоторые нормы нашей Конституции, которые мы готовы привести в порядок в соответствии с российской. Но мы заступаемся за основополагающие документы, которые были заложены в конституционное строительство нашей республики, и этим обращением информируем Президента страны. Думаю, главное — необходимо найти конструктивные правовые решения коллизионных вопросов, которые имеются между Конституциями между РФ и РТ», — подчеркнул Мухаметшин.

Ранее 11 июля РБК со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к администрации президента сообщил, что в Кремле не хотят продлевать договор о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой Татарстан. По словам собеседника издания, сценарий продления старого договора или заключения нового не рассматривается.

Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, носивший чисто символический характер, был утвержден 24 июля 2007 года сроком на десять лет, то есть до 24 июля 2017 года.