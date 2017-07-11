СМИ обнаружили связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы

Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший был проинформирован об «усилиях правительства России» помочь избирательной кампании его отца, сообщает РБК со ссылкой на статью в The New York Times.

Трамп-младший перед прошлогодней встречей с российским адвокатом Наталией Весельницкой, на которой ему должны были передать компрометирующую информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон, получил электронное письмо. В нем было указано, что эта информация является частью усилий правительства России по оказанию помощи предвыборной кампании его отца, пишет NYT со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием письма.

По информации издания, письмо было отправлено PR-специалистом и бывшим репортером Робом Голдстоуном, который организовывал эту встречу.

По словам собеседников газеты, послание Голдстоуна указывает на то, что источником компрометирующей кандидата от демократов информации было российское правительство.

В минувший понедельник Reuters опубликовал заявление Голдстоуна о том, что он организовал в прошлом году встречу между Трампом-младшим и российским адвокатом Наталией Весельницкой по просьбе своего московского клиента, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Адвокат «располагала информацией о незаконных взносах в предвыборный фонд национального комитета Демократической партии», говорится в заявлении Голдстоуна.

О встрече сына Трампа с адвокатом Весельницкой сообщила в субботу, 8 июля, газета The New York Times. Как писало издание, у последней «есть связи с Кремлем». СамТрамп-младший признал, что пошел на встречу с Весельницкой, поскольку его заинтересовало обещание предоставить компромат на Клинтон.

10 июля информацию о встрече Трампа-младшего и Весельницкой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не знаем, кто это», — сказал он об адвокате.