Трамп-младший обнародовал переписку о компромате на Хиллари Клинтон

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем твиттере скриншоты переписки с PR-специалистом и бывшим репортером Робом Голдстоуном по поводу материалов, компрометирующих Хиллари Клинтон.

Как следует из переписки, Голдстоун по просьбе сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, сообщил Трампу-младшему о имеющихся у него компрометирующих документов на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В письме говорится, что о существовании материалов Арас Агаларов узнал после встречи с «королевским прокурором» России и отмечается, что эти документы — часть кампании правительства России с целью помочь Трампу одержать победу на выборах президента США.

В минувший понедельник Reuters опубликовал заявление Голдстоуна о том, что он организовал в прошлом году встречу между Трампом-младшим и российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая «располагала информацией о незаконных взносах в предвыборный фонд национального комитета Демократической партии».

Весельницкая, в свою очередь, рассказала в интервью NBC, что американцы хотели получить сведения о Клинтон, но их у нее не было.