В США предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в истории

Диспетчер смог предотвратить столкновение самолета канадской авиакомпании Air Canada с четырьмя другими лайнерами в США. Об этом сообщает CBC News.

Это произошло поздно вечером 7 июля в аэропорту Сан-Франциско. Опасная ситуация возникла после того, как пилот прибывшего из Торонто воздушного судна при заходе на посадку по ошибке направил его не на взлетную полосу, а на дорожку для руления, где в тот момент находились другие самолеты. Ему поступила команда от диспетчера уйти на второй круг. Впоследствии самолет благополучно приземлился.

Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines Росс Эймер расценил возможную катастрофу как крупнейшую в истории гражданской авиации. В настоящее время Air Canada расследует данное происшествие. Свою проверку также ведет Федеральное управление гражданской авиации США.