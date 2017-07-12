Калининградский вуз объяснил отчисление организатора антикоррупционного митинга

Балтийский федеральный университет отчислил с третьего курса студента Олега Алексеева, который был организатором антикоррупционного митинга в Калининграде 12 июня. Об этом накануне сообщил РБК.

За день до этого в группе «Команда Навального. Калининград» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, в которой Алексеев рассказывает, как проиграл суд против властей Калининграда, отказавших ему в проведении митинга в центре города.

«Ни слова про наши доказательства (в виде новостных публикаций) того, что Ленинский проспект является частым местом проведения различных мероприятий. Ничего, полный и наглый игнор», — сообщил студент.

Вскоре его уведомили об отчислении за «неуважение к закону и суду в публичном пространстве» и пренебрежение внутренними порядками в вузе.

Алексеев рассказал TJ, что его отчислили именно из-за записи «ВКонтакте»: по его словам, доцент кафедры гражданского права Галина Казакова возмутилась формулировкой «полный и наглый игнор».

Сегодня пресс-служба Балтийского федерального университета, как сообщает «Интерфакс», выпустила разъяснение, в котором утверждается, что Алексеев был отчислен за попытку дать взятку преподавателю.

«Данный студент уже отчислялся из университета за неуспеваемость весной 2016 года… и был восстановлен в сентябре того же года. К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а затем попытался дать взятку, чтобы "купить" недостающие часы по одному из предметов», — говорится в релизе вуза.