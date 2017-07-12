Сроки сдачи ледокола «Арктика» сорваны из-за конфликта с Украиной

Российский атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» будет сдан не в 2017 году, как планировалось, а в 2019-м. Срыв сроков произошел из-за конфликта России с Украиной, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что главной проблемой «Арктики» стали турбины, которые должен был испытать Харьковский турбинный завод, но после 2014 года испытания пришлось проводить на «Киров-Энергомаше» (входит в ОАО «Кировский завод»).

По данным издания, решение о новых сроках сдачи судна принял в мае президент РФ Владимир Путин.

Кроме этого, еще два атомных ледокола той же серии — «Сибирь» и «Урал» — сдадут в 2021 и 2022 годах.

Президент, по данным газеты, поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения» в связи со срывом госконтракта.

Проверки проекта строительства «Арктики» стоимостью 37 млрд рублей начали Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ.