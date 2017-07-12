Мемория. Исаак Бабель

12 июля 1894 года родился писатель Исаак Бабель.

Личное дело

Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940) родился в Одессе в семье торговца. Когда ему было полтора года, семья переехала в Николаев, где отец служил в фирме Бирнбаума по торговле сельскохозяйственными машинами. В 1901 году в Николаеве Исаак пошел в начальную школу. Он вспоминал: ««По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе». Через два года он сдал на отлично вступительные экзамены в Николаевское коммерческое училище имени С. Ю. Витте, но не был принят «за недостатком вакансий». На следующий год сдал экзамены вторично и поступил. В 1905 году семья вернулась в Одессу и Исаак Бабель стал учиться в Одесском коммерческом училище. Окончил его в 1911 году, после чего учился в Киевском коммерческом институте.

Писать рассказы начал еще в училище. В 1913 году в Киеве опубликовал рассказ «Старый Шлойме». В 1915 году Бабель приехал в Петербург, хотя и не имел права на жительство за чертой оседлости. Был зачислен на четвертый курс Психоневрологического института Бехтерева.

Редакторы столичных журналов отказывались принимать рассказы молодого автора. Наконец, он познакомился с Максимом Горьким, издававшим в то время журнал «Летопись». Там были напечатаны рассказы Бабеля «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла». За них автора хотели привлечь к уголовной ответственности по статье 1001 (порнография). Но во время февральской революции здание окружного суда сгорело вместе с делом о порнографии.

В 1917 году Бабель несколько месяцев служил в армии на румынском фронте, но вскоре дезертировал и вернулся в Петроград.

В 1918 году Бабель работает корреспондентом газеты «Новая жизнь», затем становится переводчиком в Иностранном отделе ЧК, затем возвращается в Одессу, где работает в Госиздате Украины.

Весной 1920 года по рекомендации Михаила Кольцова Бабель под именем Кирилла Васильевича Лютова был направлен в Первую Конную армию в качестве военного корреспондента Юг-РОСТа. Участвовал в войне с Польшей, публиковал заметки в газете «Красный кавалерист», вел дневник. События, произошедшие в этот период, отражены в цикле рассказов «Конармия».

В 1921 – 1922 годах работал репортером в Одессе и Тифлисе. В эти годы Бабель начинает писать «Одесские рассказы». Печатается в одесских изданиях «Лава», «Моряк», затем в журналах «Леф» и «Красная новь». В 1925 году выходит книга «Рассказы», на следующий год – «Конармия». С 1924 года Бабель жил в Москве. В конце 20-х и в 30-х годах писал мало. 15 мая 1939 года Бабель был арестован на даче в Переделкино по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. Приговорен к смертной казни и расстрелян в Лефортовской тюрьме 27 января 1940 года.

Чем знаменит

Выдающийся мастер рассказа, Исаак Бабель оказал влияние на творчество многих современников и потомков. Уже в 1927 году критик А. Лежнев писал: «Бабель не был похож ни на кого из современников. Но прошел недолгий срок – современники начинают понемногу походить на Бабеля. Его влияние на литературу становится все более явным».

Всего Бабель написал около восьмидесяти рассказов, две пьесы («Закат», 1927 и «Мария», 1935), пять киносценариев. Рассказы составляют три цикла: одесский, конармейский и сохранившиеся в меньшем количестве рассказы о коллективизации и Гражданской войне.

О чем надо знать

Исаак Бабель

Публикация цикла «Конармия» вызвала оживленную дискуссию в советской прессе, в которой приняли участие не только критики, но и военачальники. Отличия конармейцев в рассказах Бабеля от их образа, который стремилась создать официальная пропаганда, оказались слишком велики. В рассказах также находили излишнюю жестокость и натурализм. Оскорбленный тем, как была показана в рассказах Первая конная армия, Семен Буденный опубликовал статью «Бабизм Бабеля в „Красной нови“». Отрицательно отзывался о «Конармии» и Клим Ворошилов. Горький, поддерживавший Бабеля, в ответ на критику Буденного посоветовал ему не судить о литературе с высоты своего коня, а также написал: «Читатель внимательный, я не нахожу в книге Бабеля ничего „карикатурно-пасквильного“, наоборот: его книга возбудила у меня к бойцам «Конармии» и любовь, и уважение, показав их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы». Виктор Шкловский писал: «Бабель увидел Россию так, как мог увидеть ее французский писатель, прикомандированный к армии Наполеона». С 1927 по 1936 год вышло восемь изданий «Конармии».

Прямая речь

«Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь – боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...», - Илья Эренбург.

«С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым. В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный. Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры – от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Вермеера Дельфтского до Александра Блока», - Константин Паустовский.

«Несмотря на то, что автор находился в рядах славной Конной Армии, хотя и в тылу, он не заметил, и это прошло мимо его ушей, глаз и понимания, ни ее героической борьбы, ни ее страшных нечеловеческих страданий и лишений. Будучи от природы мелкотравчатым и идеологически чуждым нам, он не заметил ее гигантского размаха борьбы. Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет. Громкое название автору, очевидно, понадобилось на то, чтобы ошеломить читателя, заставить его поверить в старые сказки, что наша революция делалась не классом, выросшем до понимания своих классовых интересов и непосредственной борьбы за власть, а кучкой бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших эту власть», - отзыв С. Буденного о цикле «Конармия».

Кем был Бабель? Враль и выдумщик,

Сочинитель и болтун,

Шар из мыльной пены выдувший,

Легкий, светлый шар-летун.

Кем был Бабель? Любопытным

На пожаре, на войне.

Мыт и катан, бит и пытан,

Очень близок Бабель мне.

Очень дорог, очень ясен

И ни капельки не стар,

Не случаен, не напрасен

Этот бабелевский дар

Борис Слуцкий

«Название нашей конференции - «Загадка Исаака Бабеля». Возможно, это - «головоломка, покрытая тайной и находящаяся внутри загадки», если процитировать Уинстона Черчилля. Эта оценка ситуации кажется очень правильной. Ведь так многого еще не хватает: не осталось почти никаких следов зданий или квартир, где Бабель работал в течение долгого времени: ни в России, ни на Украине, ни в Париже. Все еще не найдены его произведения, конфискованные во время его ареста в 1939 г. В конце концов, ведь было 15 папок с рукописями, 11 папок с законченными книгами, не говоря уже о корреспонденции. Среди тех рукописей должны быть три его главных произведения: «Коля Топуз», о предпринимателе и преступнике, который пытался выжить в коммунистические времена, вероятно, книга об НКВД и книга с новыми короткими рассказами. Как можно судить о писателе и описывать его жизнь, если Вы знакомы только с частью его работ? Абсолютно ясно, что необходимо провести всеобъемлющее журналистское исследование», - Райнхард Крумм.

10 фактов об Исааке Бабеле

Изначально фамилия писателя была «Бобель». В 1916 – 1917 года он использовал псевдоним Баб-Эль.

Первые рассказы Бабель писал на французском языке.

В 1927 году Бабель среди 25 известных писателей принял участие в создании коллективного романа («романа-буриме») «Большие пожары», который по инициативе Кольцова печатался в журнале «Огонек».

В 1936 г. совместно с Эйзенштейном Бабель пишет киносценарий «Бежин луг». Съемка Эйзенштейном фильма по этому сценарию была приостановлена после просмотра в черновом монтаже в Главном Управлении кинематографии. Кинолента была уничтожена попаданием немецкой бомбы во время Великой Отечественной войны. От фильма сохранилось примерно восемь метров кинопленки.

Прах Исаака Бабеля захоронен в общей могиле № 1 на Донском кладбище.

В 1954 году Исаак Бабель был посмертно реабилитирован. В СССР произведения Бабеля после его ареста были впервые опубликованы в 1957 году благодаря Паустовскому и Эренбургу.

Слова «Чую с гибельным восторгом: Пропадаю, пропадаю» в песне Высоцкого «Кони привередливые» представляют собой скрытую цитату из рассказа Бабеля «Смерть Долгушова».

В 1967 году в честь Бабеля была названа горная вершина на Памире.

В честь Бабеля назван астероид 5808, открытый в 1987 году.

Пьеса Бабеля «Мария» впервые была поставлена только в 1994 году режиссером М. Левитиным на сцене театра «Эрмитаж».

Материалы об Исааке Бабеле

Статья об Исааке Бабеле в русской Википедии

Статья об Исааке Бабеле в энциклопедии «Кругосвет»

Статья об Исааке Бабеле в Электронной еврейской энциклопедии

Сайт, посвященный Исааку Бабелю

Хронология жизни Исаака Бабеля

Произведения в библиотеке Мошкова

Воспоминания о Бабеле