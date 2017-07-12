Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 июля 2017, среда, 12:16
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
12 июля 2017, 00:01

Мемория. Исаак Бабель

Исаак Эммануилович Бабель
Исаак Эммануилович Бабель

12 июля 1894 года родился писатель Исаак Бабель.

 

Личное дело

Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940) родился в Одессе в семье торговца. Когда ему было полтора года, семья переехала в Николаев, где отец служил в фирме Бирнбаума по торговле сельскохозяйственными машинами. В 1901 году в Николаеве Исаак пошел в начальную школу. Он вспоминал: ««По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе». Через два года он сдал на отлично вступительные экзамены в Николаевское коммерческое училище имени С. Ю. Витте, но не был принят «за недостатком вакансий». На следующий год сдал экзамены вторично и поступил. В 1905 году семья вернулась в Одессу и Исаак Бабель стал учиться в Одесском коммерческом училище. Окончил его в 1911 году, после чего учился в Киевском коммерческом институте.

Писать рассказы начал еще в училище. В 1913 году в Киеве опубликовал рассказ «Старый Шлойме». В 1915 году Бабель приехал в Петербург, хотя и не имел права на жительство за чертой оседлости. Был зачислен на четвертый курс Психоневрологического института Бехтерева.

Редакторы столичных журналов отказывались принимать рассказы молодого автора. Наконец, он познакомился с Максимом Горьким, издававшим в то время журнал «Летопись». Там были напечатаны рассказы Бабеля «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла». За них автора хотели привлечь к уголовной ответственности по статье 1001 (порнография). Но во время февральской революции здание окружного суда сгорело вместе с делом о порнографии.

В 1917 году Бабель несколько месяцев служил в армии на румынском фронте, но вскоре дезертировал и вернулся в Петроград.

В 1918 году Бабель работает корреспондентом газеты «Новая жизнь», затем становится переводчиком в Иностранном отделе ЧК, затем возвращается в Одессу, где работает в Госиздате Украины.

Весной 1920 года по рекомендации Михаила Кольцова Бабель под именем Кирилла Васильевича Лютова был направлен в Первую Конную армию в качестве военного корреспондента Юг-РОСТа. Участвовал в войне с Польшей, публиковал заметки в газете «Красный кавалерист», вел дневник. События, произошедшие в этот период, отражены в цикле рассказов «Конармия».

В 1921 – 1922 годах работал репортером в Одессе и Тифлисе. В эти годы Бабель начинает писать «Одесские рассказы». Печатается в одесских изданиях «Лава», «Моряк», затем в журналах «Леф» и «Красная новь». В 1925 году выходит книга «Рассказы», на следующий год – «Конармия». С 1924 года Бабель жил в Москве. В конце 20-х и в 30-х годах писал мало. 15 мая 1939 года Бабель был арестован на даче в Переделкино по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. Приговорен к смертной казни и расстрелян в Лефортовской тюрьме 27 января 1940 года.

 

Чем знаменит

Выдающийся мастер рассказа, Исаак Бабель оказал влияние на творчество многих современников и потомков. Уже в 1927 году критик А. Лежнев писал: «Бабель не был похож ни на кого из современников. Но прошел недолгий срок – современники начинают понемногу походить на Бабеля. Его влияние на литературу становится все более явным».

 Всего Бабель написал около восьмидесяти рассказов, две пьесы («Закат», 1927 и «Мария», 1935), пять киносценариев. Рассказы составляют три цикла: одесский, конармейский и сохранившиеся в меньшем количестве рассказы о коллективизации и Гражданской войне.

О чем надо знать

 
Исаак Бабель

Публикация цикла «Конармия» вызвала оживленную дискуссию в советской прессе, в которой приняли участие не только критики, но и военачальники. Отличия конармейцев в рассказах Бабеля от их образа, который стремилась создать официальная пропаганда, оказались слишком велики. В рассказах также находили излишнюю жестокость и натурализм. Оскорбленный тем, как была показана в рассказах Первая конная армия, Семен Буденный опубликовал статью «Бабизм Бабеля в „Красной нови“». Отрицательно отзывался о «Конармии» и Клим Ворошилов. Горький, поддерживавший Бабеля, в ответ на критику Буденного посоветовал ему не судить о литературе с высоты своего коня, а также написал: «Читатель внимательный, я не нахожу в книге Бабеля ничего „карикатурно-пасквильного“, наоборот: его книга возбудила у меня к бойцам «Конармии» и любовь, и уважение, показав их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы». Виктор Шкловский писал: «Бабель увидел Россию так, как мог увидеть ее французский писатель, прикомандированный к армии Наполеона». С 1927 по 1936 год вышло восемь изданий «Конармии».

 

Прямая речь

«Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь – боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...», - Илья Эренбург.

 

«С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым. В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный. Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры – от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Вермеера Дельфтского до Александра Блока», - Константин Паустовский.

 

«Несмотря на то, что автор находился в рядах славной Конной Армии, хотя и в тылу, он не заметил, и это прошло мимо его ушей, глаз и понимания, ни ее героической борьбы, ни ее страшных нечеловеческих страданий и лишений. Будучи от природы мелкотравчатым и идеологически чуждым нам, он не заметил ее гигантского размаха борьбы. Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет. Громкое название автору, очевидно, понадобилось на то, чтобы ошеломить читателя, заставить его поверить в старые сказки, что наша революция делалась не классом, выросшем до понимания своих классовых интересов и непосредственной борьбы за власть, а кучкой бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших эту власть», - отзыв С. Буденного о цикле «Конармия».

 

Кем был Бабель? Враль и выдумщик,

Сочинитель и болтун,

Шар из мыльной пены выдувший,

Легкий, светлый шар-летун.

 

Кем был Бабель? Любопытным

На пожаре, на войне.

Мыт и катан, бит и пытан,

Очень близок Бабель мне.

 

Очень дорог, очень ясен

И ни капельки не стар,

Не случаен, не напрасен

Этот бабелевский дар

Борис Слуцкий

 

«Название нашей конференции - «Загадка Исаака Бабеля». Возможно, это - «головоломка, покрытая тайной и находящаяся внутри загадки», если процитировать Уинстона Черчилля. Эта оценка ситуации кажется очень правильной. Ведь так многого еще не хватает: не осталось почти никаких следов зданий или квартир, где Бабель работал в течение долгого времени: ни в России, ни на Украине, ни в Париже. Все еще не найдены его произведения, конфискованные во время его ареста в 1939 г. В конце концов, ведь было 15 папок с рукописями, 11 папок с законченными книгами, не говоря уже о корреспонденции. Среди тех рукописей должны быть три его главных произведения: «Коля Топуз», о предпринимателе и преступнике, который пытался выжить в коммунистические времена, вероятно, книга об НКВД и книга с новыми короткими рассказами. Как можно судить о писателе и описывать его жизнь, если Вы знакомы только с частью его работ? Абсолютно ясно, что необходимо провести всеобъемлющее журналистское исследование»,  - Райнхард Крумм.

 

10 фактов об Исааке Бабеле

  • Изначально фамилия писателя была «Бобель». В 1916 – 1917 года он использовал псевдоним Баб-Эль.
  • Первые рассказы Бабель писал на французском языке.
  • В 1927 году Бабель среди 25 известных писателей принял участие в создании коллективного романа («романа-буриме») «Большие пожары», который по инициативе Кольцова печатался в журнале «Огонек».
  • В 1936 г. совместно с Эйзенштейном Бабель пишет киносценарий «Бежин луг». Съемка Эйзенштейном фильма по этому сценарию была приостановлена после просмотра в черновом монтаже в Главном Управлении кинематографии. Кинолента была уничтожена попаданием немецкой бомбы во время Великой Отечественной войны. От фильма сохранилось примерно восемь метров кинопленки.
  • Прах Исаака Бабеля захоронен в общей могиле № 1 на Донском кладбище.
  • В 1954 году Исаак Бабель был посмертно реабилитирован. В СССР произведения Бабеля после его ареста были впервые опубликованы в 1957 году благодаря Паустовскому и Эренбургу.
  • Слова «Чую с гибельным восторгом: Пропадаю, пропадаю» в песне Высоцкого «Кони привередливые» представляют собой скрытую цитату из рассказа Бабеля «Смерть Долгушова».
  • В 1967 году в честь Бабеля была названа горная вершина на Памире.
  • В честь Бабеля назван астероид 5808, открытый в 1987 году.
  • Пьеса Бабеля «Мария» впервые была поставлена только в 1994 году режиссером М. Левитиным на сцене театра «Эрмитаж».

 

Материалы об Исааке Бабеле

Статья об Исааке Бабеле в русской Википедии

Статья об Исааке Бабеле в энциклопедии «Кругосвет»

Статья об Исааке Бабеле в Электронной еврейской энциклопедии

Сайт, посвященный Исааку Бабелю

Хронология жизни Исаака Бабеля

Произведения в библиотеке Мошкова

Воспоминания о Бабеле

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Страница кабмина в соцсети «ВКонтакте»
ЕР предложила штрафы за недостоверную информацию в соцсетях
Последствия беспорядков в Гамбурге
В Гамбурге двое россиян арестованы после саммита G20
Леонид Волков
Леонид Волков заподозрен в нарушении авторских прав и создании вируса
Атомный ледокол
Сроки сдачи ледокола «Арктика» сорваны из-за конфликта с Украиной
"Военная тайна"
ФСБ предложила дать мэрам доступ к гостайне
Архив новостей

Самое читаемое

Т-50 (ПАК-ФА)
Начались завершающие испытания Т-50
Ким Чен Ын
Последнее корейское предупреждение
Новобранцы
Путин изменил закон о военном положении
Сергей Лавров
Лавров пообещал США соразмерный ответ на атаки по Дамаску
12:16 Власти Украины заявили о задержании российского военного
12:09 Госдума приняла закон о кибератаках на критическую инфраструктуру
11:40 В Гамбурге двое россиян арестованы после саммита G20
11:36 Сын Трампа согласился под присягой рассказать о встрече с российским адвокатом
11:12 Ростовский полицейский расстрелял машину с женой и тестем

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Исаак Бабель
Исаак Эммануилович Бабель
12 июля 1894 года родился писатель Исаак Бабель
10:59 Минстрой предложил частично возвращать дольщикам деньги за непостроенные квартиры
10:52 Глава ЦРУ убедил Трампа в применении химоружия режимом Асада
10:37 ЕР предложила штрафы за недостоверную информацию в соцсетях
10:33 Помидоры способны довести гусениц до каннибализма
10:30 Сроки сдачи ледокола «Арктика» сорваны из-за конфликта с Украиной
10:02 ФСБ предложила дать мэрам доступ к гостайне
10:02 На Москву надвигается ливень с градом
09:47 Леонид Волков заподозрен в нарушении авторских прав и создании вируса
09:40 Вступили в силу новые правила перевозки детей
09:23 Facebook внедрила рекламу в свой мессенджер
09:21 СМИ сообщили о судьбе «Евросети»
09:12 В США ограничено использование софта «Лаборатории Касперского» госорганами
11.07 20:58 В Абхазии при нападении неизвестных убит российский турист
11.07 20:42 Трамп-младший обнародовал переписку о компромате на Хиллари Клинтон
11.07 20:30 Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников
11.07 20:11 Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев» в Большом
11.07 19:58 Навальный ответил на обвинение Путина в отсутствии «конструктива»
11.07 19:38 ФСБ провела обыски в офисах «дочки» компании «Ренова»
11.07 19:15 ФСИН опровергла просьбу отправить Навального в колонию
11.07 19:06 СМИ: создатели вируса Petya планировали уничтожить данные на компьютерах «Роснефти»
11.07 19:04 Определены города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
11.07 18:51 МИД России обвинил Киев в намерении возвести новый железный занавес
11.07 18:36 СМИ рассказали о секретном проекте «Лаборатории Касперского» для ФСБ
11.07 18:24 Росрыболовство завело дело на Кержакова после публикации фото с лососем
11.07 17:57 Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы
11.07 17:47 ЦБ отметил рост оттока капитала из России на 70 процентов
11.07 17:30 Связанные с Мединским фирмы заподозрили в картельном сговоре на госзакупках
11.07 17:20 Против националиста Мальцева возбуждено уголовное дело
11.07 16:43 Правозащитники подтвердили информацию о смерти лидера ИГ аль-Багдади
11.07 16:35 Сумчатым дьяволам вновь грозит опасность
11.07 16:29 Госсовет Татарстана попросил Путина сохранить в республике должность президента
11.07 16:17 Владимир Путин приехал в Валаамский монастырь
11.07 15:54 Пенсионный фонд по ошибке раскрыл персональные данные почти 18 тысяч человек
11.07 15:38 Siemens подала иск в России из-за поставки своих турбин в Крым
11.07 15:17 СМИ сообщили о взрыве и пожаре на военном аэродроме в Жуковском
11.07 14:53 В Москве прошло прощание с Антоном Носиком
11.07 14:42 ФСИН вновь попросила суд отправить Навального в колонию
11.07 14:21 На фельдшера из Саратова завели дело за сотрудничество с ритуальной конторой
11.07 14:20 Полиция изъяла листовки Навального в Красноясрке и Хабаровске
11.07 14:04 Убивший женщину в Алтуфьево стрелок оказался бывшим гаишником
11.07 14:01 В Красноярске дошло до суда дело о гибели 18 человек в частном доме престарелых
11.07 13:46 Навальный и Стрелков устроят публичные дебаты
11.07 13:29 Совет ЕС одобрил ассоциацию с Украиной
11.07 13:21 Посол Германии назвал ударом по инвестициям поставку немецких турбин в Крым
11.07 13:08 Пищеварительная система морских пауков помогает кровеносной
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.