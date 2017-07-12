Внесен законопроект об обязательных филиалах в РФ для популярных соцсетей
Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект, согласно которому популярные соцсети и мессенджеры обязаны будут открыть филиал в России. Карточка документа появилась на сайте нижней палаты парламента.
Речь идет о сервисах, число российских пользователей которых составляет более двух миллионов человек.
Они будут обязаны «создать на территории Российской Федерации представительство оператора социальной сети».
По заявлению пользователей в течение суток «ограничивать доступ или удалять» информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица».
Также соцсети должны будут удалять и копии такой информации. Отчитываться об удалениях соцсети должны будут перед Роскомнадзором.
Законопроект затрагивает, в частности, Facebook и Facebook Messenger, Twitter, Telegram и другие сервисы.