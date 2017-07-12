Верховный суд ликвидировал собственника ЦДХ

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и ликвидировал Международную конфедерацию союзов художников (МКСХ), сообщает «Интерфакс».

МКСХ была образована в 1992 году на основе ликвидированного Союза художников СССР.

Организации принадлежит Центральный дом художников на Крымском валу в центре Москвы. Это половина большого выставочного комплекса. Вторую половину здания занимает Третьяковская галерея.

Как отмечает агентство, если МКСХ будет ликвидирована, ее имущество может быть обращено в доход государства.

Минюст добивался ликвидации после внеплановой проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры. Прокуроры выявили в МКСХ грубые нарушения работы.

Некоммерческая организация сдавала помещения в наем «Альфа-банку», ООО «Арт-Палитра» и ДНК «Медиа», не имеющим отношения к сфере деятельности конфедерации.