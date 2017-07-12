Верховный суд ликвидировал собственника ЦДХ
Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и ликвидировал Международную конфедерацию союзов художников (МКСХ), сообщает «Интерфакс».
МКСХ была образована в 1992 году на основе ликвидированного Союза художников СССР.
Организации принадлежит Центральный дом художников на Крымском валу в центре Москвы. Это половина большого выставочного комплекса. Вторую половину здания занимает Третьяковская галерея.
Как отмечает агентство, если МКСХ будет ликвидирована, ее имущество может быть обращено в доход государства.
Минюст добивался ликвидации после внеплановой проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры. Прокуроры выявили в МКСХ грубые нарушения работы.
Некоммерческая организация сдавала помещения в наем «Альфа-банку», ООО «Арт-Палитра» и ДНК «Медиа», не имеющим отношения к сфере деятельности конфедерации.