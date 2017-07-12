Вступили в силу новые правила перевозки детей

С 12 июля в России действуют обновленные Правила дорожного движения, нововведения касаются перевозки детей в автомобилях.

Детей младше семи лет запрещается оставлять в машине одних. Во время стоянки вместе с ребенком должен находиться совершеннолетний гражданин.

Сама перевозка детей младше семи лет разрешается только с использованием детских автокресел, соответствующих весу и росту ребенка.

Детей возрастом от 7 до 11 лет включительно нужно перевозить в машине с использованием автокресла (на переднем сиденье). На заднем сиденье они могут пристегнуться ремнем безопасности.