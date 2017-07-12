12 июля 2017, 09:40
Вступили в силу новые правила перевозки детей
С 12 июля в России действуют обновленные Правила дорожного движения, нововведения касаются перевозки детей в автомобилях.
Детей младше семи лет запрещается оставлять в машине одних. Во время стоянки вместе с ребенком должен находиться совершеннолетний гражданин.
Сама перевозка детей младше семи лет разрешается только с использованием детских автокресел, соответствующих весу и росту ребенка.
Детей возрастом от 7 до 11 лет включительно нужно перевозить в машине с использованием автокресла (на переднем сиденье). На заднем сиденье они могут пристегнуться ремнем безопасности.
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