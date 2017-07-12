Путин приехал на Валаам с неизвестной спутницей

Президент Владимир Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестного человека. На это обратил внимание «Дождь».

На кадрах видеоагентства Ruptly (входит в состав RT) видно, что Путин подъезжает на кроссовере (сообщается, что это Mercedes ML), выходит с места водителя, открывает заднюю дверь машины, в которой на секунду появляется тонкая, вероятно, женская рука. Также на коленях пассажира виден необычный по форме малиновый чемоданчик из велюра или подобной ткани.

Когда Путин открывает дверь пассажира, рука быстро показывает ему указательным пальцем прямо. После этого президент захлопывает дверь.

На машине Путин подъезжал к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, кто был на заднем сиденье, заявил «Дождю»: «Понятия не имею».

Позднее в комментарии Life он сообщил, что в машине была «безопасность», видимо, имея в виду службу безопасности президента.

В комментарии РБК Песков также сообщил, что на заднем сиденье был сотрудник службы безопасности.

На вопрос РБК, почему президент открывал дверь этому сотруднику или, возможно, он хотел что-то взять, Песков ответил: «Что-то хотел взять».