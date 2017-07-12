12 июля 2017, 10:02
На Москву надвигается ливень с градом
В столичном регионе в ближайшие часы пройдет ливень с грозой и градом, а также ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
«В Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с», —отметили в ведомстве.
Как сообщают синоптики, непогода сохранится до утра следующего дня.
В результате ливня могут быть подтоплены дороги, что спровоцирует пробки, кроме того, могут получить повреждения ЛЭП, деревья и рекламные щиты.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое