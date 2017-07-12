На Москву надвигается ливень с градом

В столичном регионе в ближайшие часы пройдет ливень с грозой и градом, а также ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«В Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с», —отметили в ведомстве.

Как сообщают синоптики, непогода сохранится до утра следующего дня.

В результате ливня могут быть подтоплены дороги, что спровоцирует пробки, кроме того, могут получить повреждения ЛЭП, деревья и рекламные щиты.