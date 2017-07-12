СМИ сообщили о судьбе «Евросети»

«Вымпелком» решил передать свою долю в «Евросети» «Мегафону». Эту информацию подтвердили РБК и «Интерфакс» со ссылкой на сообщения «Евросети» и «Мегафона».

В итоге «Мегафону» достанется 100% акций ритейлера, а около двух тысяч или половина всех салонов «Евросети» перейдет «Вымпелкому».

«Процесс будет длительным и равномерным, поэтому не принесет проблем компании. Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей», – отметил президент «Евросети» Александр Малис.

Как отметила представитель «Евросети» Александра Перцева, ребрендинг ритейлера не предполагается, а сам он «будет развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг».

Напомним, осенью прошлого года СМИ сообщили, что «Билайн» предложил «Мегафону» закрыть «Евросеть», но тогда глава ритейлера опроверг эту информацию «бредом».