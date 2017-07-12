Facebook внедрила рекламу в свой мессенджер

В приложении Facebook Messenger появилась реклама, сообщается на сайте соцсети Facebook.

Отмечается, что после успешного тестирования в Австралии и Таиланде рекламу было решено распространить на пользователей мессенджера по всему миру.

«Реклама в Messenger стала мощным дополнением наших цифровых рекламных кампаний… Благодаря публикации в Facebook, Instagram, [сети по размещению рекламы на сторонних ресурсах] Audience Network и Messenger мы можем продолжать оптимизировать наши рекламные расходы и улучшать бизнес-результаты», — сообщил менеджер по маркетингу и коммуникациям австралийского подразделения Facebook Дэвид Джонс.

Принадлежащее Facebook приложение Instagram начало показывать рекламу еще в 2013 году.

Мессенджером Facebook каждый месяц пользуются 1,2 млрд человек.