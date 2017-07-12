Siemens потребовала через суд вернуть все поставленные в Россию турбины

В иске, поданном немецкой Siemens против компании «Технопромэкспорт», входящей в госкорпорацию «Ростех», истец требует вернуть все четыре газовые турбины, закупленные для электростанций в Краснодаре либо возместить полную стоимость поставленного оборудования, сообщает Forbes.

Две из этих турбин в обход контракта с Siemens, который запрещал их использование в Крыму, были перепроданы ОАО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"» компании ООО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"».

В «Ростехе» заявляли, что купили турбины «на вторичном рынке».

Всего, согласно контракту с Siemens, немецкая компания должна была поставить семь газовых турбин для краснодарских электростанций.

«Если бы ООО "Сименс технологии газовых турбин" знало, что четыре газотурбинные установки приобретаются для их последующего использования при строительстве электростанций в Севастополе и Симферополе (что запрещается законодательством Европейского союза), ООО "СТГТ" бы, очевидно, не совершило такую сделку», — цитирует журнал материалы суда.