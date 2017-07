От ледника в Антарктиде отделился айсберг размером с две Москвы

От Антарктиды отделился крупнейший за историю наблюдений айсберг. Его площадь составляет около 6 тысяч квадратных километров при высоте 200 метров, передает BBC News.

По площади айсберг вдвое превосходит большую Москву.

Айсберг откололся от ледника Larsen C, что сегодня зафиксировал спутник Aqua, сообщили представители британского университета Суонси, наблюдающие за этой местностью. Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства.

#Sentinel1-B witnesses a behemoth #iceberg, twice the size of Luxembourg, breaking off the #LarsenC ice shelf https://t.co/ZfnlwkChAa pic.twitter.com/JfH6uLHQAI