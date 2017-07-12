В Гамбурге двое россиян арестованы после саммита G20

Прокуратура Гамбурга арестовала двух граждан России после беспорядков в городе во время проведения саммита G20. Им вменяют оказание сопротивления полиции и нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — отметила официальный представитель ведомства.

«Речь идет о 20-летнем мужчине из Москвы и 30-летнем мужчине из Москвы. Двадцатилетнему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении представителям органов правопорядка, 30-летнему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении представителям органов правопорядка. Оба обвиняются в том, что кидались стеклянными бутылками в полицейских», — пояснила она.

Всего полицией Гамбурга во время беспорядков были задержаны шесть россиян, четверо из которых впоследствии были отпущены.

Всего с момента начала протестов в Гамбурге были задержаны почти 300 человек. При этом число пострадавших полицейских в Гамбурге достигло почти 200.