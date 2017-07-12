Hyperloop провела первое испытание своей транспортной системы

Американская Hyperloop One провела первое полноценное испытание своей системы скоростных перевозок в герметичной трубе с откачанным воздухом. Как пишет The Verge, испытание прошло еще в мае.

Капсула для перевозок достигла скорости 70 миль в час (113 км/ч) в трубе длиной 500 метров.

Следующий этап испытаний предполагает достичь скорости до 400 км/ч.

Испытания прошли в пригороде Лас-Вегаса, модель транспортной системы там построили в апреле.

Проект Hyperloop предусматривает, что под землей пройдут трубы, из которых будет откачиваться воздух.

Пассажирские капсулы будут приводиться в движение при помощи электрических линейных двигателей (по этому же принципу работает монорельсовая железная дорога).

Предполагается, что капсула внутри трубы сможет разгоняться до 1100 км/ч.