Ростовский полицейский расстрелял машину с женой и тестем

В Ростовской области майор полиции Сергей Кадацкий накануне расстрелял из ружья машину, в которой ехали его жена и тесть. В результате женщина погибла, ее отец доставлен в реанимацию, сообщает DonDay.ru.

На сайте Следственного комитета России говорится, что Кадацкий служил в областном главке МВД. Он был задержан в Ростове-на-Дону.

По данным DonDay.ru, офицер открыл стрельбу из-за того что проиграл судебный спор о детях. По решению суда, двое детей после развода остались жить с матерью.

В ходе допроса в СК полицейский «полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на ботовой почве, в результате которых они стали жить раздельно». О разводе и судебном решении по поводу детей в релизе СК не сообщается.

Полицейский подкараулил супругу и ее отца на трассе Ростов — Таганрог и произвел несколько выстрелов по машине из охотничьего ружья. После того как машина остановилась, Кадацкий, как сообщает СК, произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Затем он уехал с места преступления, но вскоре был задержан.

По данным источника ТАСС, Кадацкий был уволен из полиции за день до совершения преступления.