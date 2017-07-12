В США ограничено использование софта «Лаборатории Касперского» госорганами

Администрация президента США вывела российскую «Лабораторию Касперского» из двух списков компаний, у которых госструктурам разрешено закупать программное обеспечение. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято из опасений, что компания может сотрудничать с российскими спецслужбами.

В соответствии с запретом госорганы не могут закупать ПО у «Лаборатории Касперского» в рамках контрактов и тендеров Администрации общих служб (GSA). Если же закупка организована не через GSA, то структурам не запрещается сотрудничать с российской компанией.

Как пояснил пресс-секретарь GSA, данное решение принято после «анализа и тщательного расследования».

Стоит отметить, что телеканал ABC News, сообщая об этом решении, назвал данные меры в отношении «Лаборатории Касперского» «самым значительным и далеко идущим» шагом.

Напомним, что меры против ПО от российской компании ввели после публикации Bloomberg, в которой говорилось о секретном проекте «Лаборатории Касперского» и ФСБ, защищающем от DDoS-атак софт для спецслужбы и передающем данные хакеров. В компании в ответ заявили, что «она предоставляет соответствующие продукты и услуги правительствам всего мира для защиты этих организаций от киберугроз, но у нее нет никаких неэтичных связей или связей с любым правительством, включая Россию».