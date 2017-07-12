Бывший мэр Переславля-Залесского признал вину по делу «Роснано»

Бывший мэр Переславля-Залесского (Ярославская область) Денис Кошурников полностью признал вину в превышении должностных полномочий — он разрешил строительство фармпредприятия на территории национального парка «Плещеево озеро». Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Захарьин.

«Мой доверитель признал вину полностью и раскаялся в содеянном», — заявил адвокат.

Он отметил, что полномочия Кошурникова на посту мэра закончились 9 июля.

Кошурников проходит по делу о хищении 1 млрд рублей у «Роснано» — эти деньги были выделены на постройку фармпредприятия.

Сегодня Басманный суд Москвы продлил Кошурникову арест о 16 октября.

Помимо него, по делу проходят учредитель ООО «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и гендиректор этой фирмы Евгений Султанов.

Все они были задержаны в ноябре 2016 года.