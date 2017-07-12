Песков рассказал о гибкости сроков сдачи ледокола «Арктика»

Перенос сдачи атомного ледокола «Арктика» с 2017 на 2019 год — «это вполне нормально, такие сдвижки практикуются, это очень крупный проект», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что «определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается».

«Другое дело, — сообщил он, — если эта сдвижка вправо перейдет грани разумного, тогда действительно возникает опасность».

Говоря о проверке со стороны Счетной палаты и ФСБ, Песков сообщил, что «работают контрольные органы, которые делают свою работу».

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что из-за конфликта с Украиной сорваны сроки сдачи трех универсальных атомных — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Газета писала, что по поручению Владимира Путина Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ проведут проверку работы верфи, на которой идет строительство, — «Балтийского завода».