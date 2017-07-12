Обвинение потребовало для исполнителя убийства Немцова пожизненный срок
Гособвинение в суде потребовало приговорить исполнителя убийства политика Бориса Немцова к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отметим, что в убийстве Немцова обвиняется Заур Дадаев.
Гособвинение считает, что Дадаев должен отбывать наказание в колонии особого режима.
Кроме того, прокурор просила назначить обвиняемому штраф в 200 тысяч рублей, а также лишить его звания лейтенанта и Ордена Мужества.
Ранее коллегия присяжных заседателей абсолютным большинством признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в инкриминируемых им преступлениях. Присяжные считают, что фигуранты дела не заслуживают снисхождения.
Сам Дадаев впоследствии заявил, что он не совершал данное преступление.