Обвинение потребовало для исполнителя убийства Немцова пожизненный срок

Гособвинение в суде потребовало приговорить исполнителя убийства политика Бориса Немцова к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что в убийстве Немцова обвиняется Заур Дадаев.

Гособвинение считает, что Дадаев должен отбывать наказание в колонии особого режима.

Кроме того, прокурор просила назначить обвиняемому штраф в 200 тысяч рублей, а также лишить его звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Ранее коллегия присяжных заседателей абсолютным большинством признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в инкриминируемых им преступлениях. Присяжные считают, что фигуранты дела не заслуживают снисхождения.

Сам Дадаев впоследствии заявил, что он не совершал данное преступление.