ЕР предложила штрафы за недостоверную информацию в соцсетях

«Единая Россия» решила внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает крупные штрафы за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из соцсетей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы фракции Андрея Исаева.

Так. физические лица предложено штрафовать на сумму в 3–5 млн рублей, а юридические – в 30–50 млн.

Данный законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента уже 12 июля.