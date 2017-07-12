Госдума приняла в основном чтении закон о присяге для иностранцев

Госдума приняла во втором (основном) чтении законопроект, согласно которому иностранец для получения гражданства РФ должен будет приносить присягу.

Депутаты, как сообщает «Интерфакс», утвердили следующий текст присяги: «Я, ф. и. о., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Россиянин, получивший гражданство при рождении, не должен будет приносить присягу — она предусмотрена только для иностранцев.

Помимо этого, Госдума приняла поправку об упрощенном получении гражданами Украины российского гражданства. Публичного отречения от гражданства Украины не потребуется — достаточно будет письменного заявления.

Кроме этого, законопроект позволяет отменять решения о приобретении гражданства РФ для тех, кто осужден за терроризм.