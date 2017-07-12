Бывший глава охраны ЮКОСа подал новое ходатайство о помиловании

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный пожизненно за организацию ряда убийств и покушений, вновь подал прошение о помиловании. Об этом «Интерфаксу» сообщила его адвокат Ксения Костромина.

По ее словам, прошение от имени Пичугина было подано защитниками 4 мая. Это «связано с желанием дать возможность Российской Федерации исполнить два решения Европейского суда по правам человека, который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми».

По словам защитницы, ответа на ходатайство Пичугин пока не получил.

До этого он уже просил президента о помиловании, однако помилован не был.

Пичугин находится под стражей с 2003 года. Он признан виновным в организации убийства главы ТОО «Торговая фирма "Феникс"» Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в других преступлениях.