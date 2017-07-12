12 июля 2017, 12:30
Полонский освобожден в зале суда
По решению Пресненского суда Москвы бизнесмен Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Об этом сообщает «Интерфакс»
Однако суд освободил Полонского от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу.
«Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда», - заявил судья.
Приговор суда зачитал судья Евгений Найденов.
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