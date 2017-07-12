Полонский освобожден в зале суда

По решению Пресненского суда Москвы бизнесмен Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Об этом сообщает «Интерфакс»

Однако суд освободил Полонского от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу.

«Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда», - заявил судья.

Приговор суда зачитал судья Евгений Найденов.