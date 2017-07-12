Глава ЦРУ убедил Трампа в применении химоружия режимом Асада

Директор Центрального разведуправления (ЦРУ) США Майк Помпео по просьбе президента страны Дональда Трампа организовал расследование инцидента в сирийском Хан-Шейхуне, где от применения химоружия погибли мирные жители.

Как рассказал Помпео, выступая на званом ужине в некоммерческой организации «Альянс разведки и национальной безорпасности» (INSA), в апреле Трамп позвонил ему и дал задание выяснить, что случилось в Хан-Шейхуне, фотографии с умирающими жителями которого распространились в СМИ. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЦРУ.

На следующий день Трамп провел заседание совета министров, на котором спросил Помпео о результатах расследования.

«Я сказал ему, что разведслужба пришла к заключению, что в ходе атаки действительно использовалось химическое оружие, и что его использовал сирийский режим» президента Башара Асада.

На основании этого доклада Трамп приказал нанести ракетный удар по военному аэродрому Шайрат сирийских правительственных сил.