Помидоры способны довести гусениц до каннибализма

Многие растения, когда их листья начинают поедать гусеницы, выделяют вещества, делающие листья неприятными на вкус, менее питательными или даже ядовитыми. Степень воздействия этих веществ на гусениц различна и во многих случаях исследована недостаточно. Недавно трое биологов из Университета Висконсина изучили действие помидоров на гусениц одного из видов совок и обнаружили, что растения способны заставить гусениц поедать своих собратьев.

В экспериментах использовались гусеницы совки малой, или помидорной (Spodoptera exigua) – распространенного вида бабочек, гусеницы которого кормятся не только на томатах, но и на баклажанах, картофеле, табаке, капусте, сое, горохе свекле, злаках и других растениях. Родина ее Восточная и Юго-Восточная Азия, но с 1870-х годов она начала распространяться по Северной Америке и к 1924 году стала встречаться по всей территории США от Орегона до Флориды. Успешно захватила помидорная совка и Европу (не отмечена лишь в Литве и Эстонии). В России этот вид бабочек встречается в европейской части страны, куда он пришел с запада, и на Дальнем Востоке – части своего исконного ареала.

Ученые использовали метилжасмонат – один из эфиров жасмоновой кислоты, который в природе стимулирует растения выделять защитные вещества. Над растущими томатами распыляли метилжасмонат в разных концентрациях, а затем сажали на каждое растение по восемь гусениц совки. В ходе эксперимента выяснилось, что при высоких концентрациях метилжасмоната гусеницы крайне неохотно ели листья (их сохранялось в четыре раза больше по массе, чем на контрольных растениях). Чтобы избегнуть смерти от голода, гусеницы ели друг друга. Ученые отмечают, что подобный каннибализм – давно известный способ, позволяющий гусеницам пережить дефицит пищи. Но каннибализм, вызванный естественный химической защитой растений описан у гусениц впервые. При этом чем выше была исходная концентрация метилжасмоната, тем раньше гусеницы приступали к каннибализму.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.