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12 июля 2017, 18:24
бактерии биология

Открыты живущие на поверхности глаз бактерии

8thstar/English Wikipedia

Международная группа ученых во главе с Рэйчел Каспи (Rachel Caspi) из Национального института глаза США обнаружила, что бактерии способны жить на поверхности глаз. Пока они были обнаружены в опытах с лабораторными мышами, но ученые не исключают, что подобные бактерии имеются и у людей и что они играют роль в защите глаза от патогенов.

Хотя бактерии живут во множестве мест организма человека, от поверхности кожи до кишечника, обычно считалось, что конъюнктива – оболочка глаза – свободна от них. В 1990-е годы начали поступать сообщения о выделении бактериальной ДНК с поверхности глаза, но наличие ДНК все-таки не служит доказательством того, что бактерии там постоянно живут.

В новом опыте исследователи пытались вырастить бактерий из материала, полученного после протирания глаз мышам. Обычно чашки Петри так и оставались пустыми. Но однажды ученые забыли одну чашку Петри с питательной средой на неделю в инкубаторе, где поддерживалось низкое содержание кислорода. Когда они вспомнили о ней, оказалось, что на поверхности среды видны скопления медленно растущих бактерий.

Ученые определили, что перед ними бактерии Corynebacterium mastitidis, которые часто встречаются на коже человека. Но форма бактерий была странной. Обычно они имеют вид палочки, здесь же они выглядели как длинные тонкие нити. Исследователи предполагают, что это может быть связано с не вполне благоприятной средой для развития бактерий.

Изучая мышей, на конъюнктиве которых жили бактерии, ученые обнаружили, что эти мыши менее подвержены глазным инфекциям. Слезы мышей, имевших Corynebacterium mastitidis, более эффективно уничтожают патогены: грибок Candida albicans и бактерию Pseudomonas.

В опытах на клеточных культурах было показано, что бактерии Corynebacterium mastitidis индуцируют производство клетками мышей молекулы IL-17, которая играет важную роль в иммунном ответе. Генетически модифицированные мыши, не имеющие этой молекулы, гораздо чаще страдают конъюнктивитами. Когда мыши, на глазах которых не жили бактерии Corynebacterium mastitidis, получали их, они начинали вырабатывать больше IL-17 и становились устойчивыми к инфекциям глаз.

Исследование опубликовано в журнале Immunity.

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