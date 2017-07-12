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12 июля 2017, 12:37
археология Канада химия

В Канаде создадут всемирную базу данных радиоуглеродных датировок

Радиоуглеродный метод уже давно используется в археологии
Радиоуглеродный метод уже давно используется в археологии
dynamosquito/Flickr

На основе Канадской базы данных археологических радиоуглеродных датировок (Canadian Archaeological Radiocarbon Database, CARD) планируют создать ресурс, который охватит датированные образцы со всего мира. Ученые надеются, что объединенные данные могут ответить на многие вопросы археологов и составить схему миграций человечества.

Сбор данных о радиоуглеродных датировках централизовано ведется в Канаде с 1980-х годов, и сейчас их база данных насчитывает 70 тысяч записей из 70 стран. По словам Роберта Келли из Университета Вайоминга, существуют и другие радиоуглеродные базы данных, но канадская CARD наиболее крупная. Сейчас планируется в течение года разработать программное обеспечение с открытым кодом, которое позволит исследователям всего мира создавать собственные базы данных на основе CARD и предоставлять основную информацию во всемирную базу.

Радиоуглеродный метод датирования органических материалов был изобретен во второй половине 1940-х годов американским химиком Уиллардом Либби. Он основан на измерении в образцах соотношения между двумя изотопами углерода 14С и 12С. Радиоактивный изотоп 14С постоянно образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей. Он накапливается в живых организмах, а после их гибели изотоп начинает распадаться с известной ученым скоростью. Поэтому, определив соотношения изотопа 14С и стабильного изотопа 12С, например, в бревне из древнего могильника, ученые могут вычислить, когда примерно было срублено это дерево.

Однако существует ряд факторов, способных повлиять на скорость распада, а значит и на вычисляемую дату. К ним относится широта местности, солнечная активность вулканическая деятельности, тип материала и так далее. Поэтому исследователям важно учитывать особенности конкретного места, откуда был взят датируемый материал. База данных облегчит поиск ранее опубликованных радиоуглеродных данных, а также позволит уточнять их при помощи соотнесения с датировками археологических находок, полученными другими методами.

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