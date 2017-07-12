Австралийцы начнут охоту на ДНК сумчатого волка

Австралийские ученые ежегодно получают сообщения от людей, которым кажется, что они встречали тасманийского сумчатого волка, считающегося вымершим с 1930-х годов. Обычно выясняется, что за волка приняли дикую собаку или другое животное. Теперь при проверке таких сообщений будет использована технология выделения ДНК из окружающей среды (eDNA).

В континентальной Австралии сумчатые волки исчезли еще два тысячелетия назад, но на острове Тасмания они сохранились и в эпоху европейской колонизации. Поскольку волки нападали на овец, их считался животными вредными и подлежащими истреблению. За каждого убитого сумчатого волка выплачивалось денежное вознаграждение. Постоянный отстрел в сочетании с сокращением лесов и конкуренцией с одичавшими собаками сделали тасманийского волка редким животным к концу 1920-х годов. Последнего тасманийского волка в дикой природе убил в 1930 году фермер Уилф Батти, в 1933 году умер последний волк, живший в зоопарке. Подробнее историю исчезновения и поисков сумчатых волков мы рассказали в отдельном очерке.

Теперь у энтузиастов поисков тасманийского волка появится новый метод, который или убедит всех в их правоте, или развеет их надежды – выделение ДНК из окружающей среды. Сотрудник Австралийского центра качества питьевой воды (Australian Water Quality Centre) Карен Симпсон (Karen Simpson) говорит, что если сумчатый волк пил из водоема или заходил в воду, то его ДНК останется в воде, а современные методы позволят ее выделить и идентифицировать. Карен Симпсон уже участвовала в проекте, где подобным образом уточняли распространение утконосов.

Карен Симпсон отмечает, что сообщения о тасманийских волках нередко приходят из окрестностей озера Педдер на юго-западе Тасмании. В 2010 году там даже были найдены следы, похожие на следы тасманийского волка. Поскольку в этой местности много естественных водоемов и водохранилищ, исследователи считают, что шансы добыть доказательства присутствия там волка очень высоки. Если только он действительно там есть.