Путин отметил воспитательный потенциал русскоязычных СМИ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всемирного конгресса русской прессы, который проходит в Минске. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В конгрессе, как отмечает «Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом», принимают участие представители СМИ из 52 стран.

«Ваши традиционные встречи, — отмечает Путин, — по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всем Русском мире. На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, наших соотечественников за рубежом».

По мнению Путина, собравшиеся хорошо понимают «огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал СМИ, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий».

Свое приветствие отправил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В современных внешнеполитических условиях, когда используются грязные информационные технологии, а корреспонденты и репортеры становятся жертвами настоящей войны при освещении событий в горячих точках, журналистика приобретает особое значение», — говорится в послании, которое цитирует ТАСС.

На открытии конгресса сегодня выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«СМИ всегда называли четвертой властью. Но сегодня, учитывая степень их влияния на общество, можно говорить о более значимой роли», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.