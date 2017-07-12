Журналисты ознакомились с украинским проектом закона о реинтеграции Донбасса

Украинский телеканал «Громадское» опубликовал на своем сайте проект закона Совета нацбезопасности и обороны Украины о восстановлении государственного суверенитета над самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Источники телеканала полагают, что парламент рассмотрит этот документ осенью, так как текущая сессия Верховной Рады заканчивается 14 июля.

«Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории с помощью Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

Документ предлагает «освободить территории и восстановить конституционный строй» Украины над Донбассом.

Отдельная статья посвящена руководству Вооруженными силами и остальными силовиками.

Также заявляется о восстановлении гуманитарных и культурных связей с жителями Донбасса.