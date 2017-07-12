Русскоязычных хакеров взяли на карандаш

Иностранные банки и компании получат доступ к консолидированной оперативной информации о высокоприоритетных угрозах благодаря партнерскому соглашению, подписанному компанией Group-IB, резидентом Фонда «Сколково», одним из международных лидеров в области предотвращения и расследования киберпреступлений, и EclecticIQ, ведущим европейским поставщиком продуктов и услуг, предназначенных для анализа киберугроз.

Компании планируют интегрировать уникальные данные Threat Intelligence от Group-IB в платформу EclecticIQ. Русскоязычные хакерские сообщества традиционно занимают лидирующие позиции в мире киберпреступности, и проводимая интеграция позволит эффективно выявлять угрозы, исходящие от русскоязычных киберпреступников. Таким образом, аналитики, «охотники» за угрозами, сотрудники операционных центров информационной безопасности и специалисты по реагированию на ИБ-инциденты получат доступ к исчерпывающей информации о самых актуальных кибератаках.

Система Threat Intelligence, содержащая статистику, оценку ущерба, отчеты о тенденциях, прогнозы, подробный анализ атак и аналитику, адаптированную к сфере интересов организации, помогает финансовым организациям эффективно управлять операционными рисками, благодаря проактивному обнаружению и предотвращению киберугроз.

Group-IB обладает уникальными практиками по исследованию киберугроз, что позволяет компании быть лидером на рынке кибербезопасности России и важным игроком на международной арене, считает Антон Иванов, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» ИТ-кластера Фонда «Сколково». «Сотрудничество Group-IB и ElecticIQ поможет сделать борьбу с современными киберугрозами во всем мире более эффективной. Благодаря уникальным данным системы Threat Intelligence от Group-IB клиенты ElecticIQ смогут обнаруживать угрозы до того, как они нанесут компаниям реальный вред и отражать даже те из них, которые не были известны до сегодняшнего дня», – комментирует подписание соглашения представитель «Сколково».

Центр обработки информации EclecticIQ Fusion Center, который объединяет и распределяет потоки данных киберразведки, будет направлять автоматически обогащенную информацию об угрозах непосредственно в средства управления безопасностью. Данные Threat intelligence Group-IB также будут «упакованы» в тематические пакеты, которые будут доступны в EclecticIQ Fusion Center.

«Достоверные данные об угрозах всегда должны поступать из локальных источников – имея в виду не географическое расположение атакующих, а специфику их сообществ, – поясняет специфику предоставления информации о киберугрозах Дмитрий Волков, со-основатель Group-IB, руководительThreat Intelligence Информация об андеграундом сообществе неполноценна без глубокого понимания региона, мотивов, психологии и языка киберпреступников». Group-IB занимается анализом русскоязычных андеграундных сообществ с 2003 года, что делает компанию абсолютным лидером в области предотвращения и расследования киберпреступлений.

Ранее компания Group-IB успешно защитила десятки тысяч пользователей социальных сетей от действий злоумышленников, использующих узнаваемую символику авиакомпаний для мошеннических действий, заблокировав сайты мошенников.