«Россия 24» связала действия оппозиции с продвижением спиннеров

На телеканале «Россия 24» попытались найти связь между спиннерами и оппозицией. 19 июня там вышел сюжет «Спиннер: лекарство от стресса, способ обогатиться и игрушка оппозиционеров», почти через месяц на него обратил внимание журналист Алексей Ковалев.

В сюжете рассказывается об истории создания спиннера — простой игрушки, которая вращается в руках вокруг центрального подшипника.

В конце журналист заявляет, что эти игрушки продавались на антикоррупционных митингах, организованных Алексеем Навальным 12 июня.

Продажу спиннеров во время митинга журналист связал с финансированием оппозиции.

«А видеоблогеры за счет его продажи прямо в гуще событий получали, как утверждают, деньги для того, чтобы снимать новые ролики», — заявил корреспондент.

Об оппозиции в ролике разговор начинается с 4:35.