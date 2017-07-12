ФСБ предложила дать мэрам доступ к гостайне

ФСБ подготовила законопроект о допуске мэров городов к государственной тайне. Документ появился на портале проектов нормативных актов.

Согласно инициативе, к гостайне допускаются главы муниципальных образований, которым допуск требуется «для осуществления своих полномочий».

Допуск к гостайне может быть выдан на период исполнения полномочий.

Перечень населенных пунктов, главам которых требуется доступ к государственной тайне, утверждается главой региона.

Кроме этого, губернаторы, согласно проекту закона, получат право увольнять мэров за нарушение закона «О государственной тайне».

Глав городов, допущенных к тайне, будут предупреждать об ответственности под расписку.