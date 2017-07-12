12 июля 2017, 10:02
ФСБ предложила дать мэрам доступ к гостайне
ФСБ подготовила законопроект о допуске мэров городов к государственной тайне. Документ появился на портале проектов нормативных актов.
Согласно инициативе, к гостайне допускаются главы муниципальных образований, которым допуск требуется «для осуществления своих полномочий».
Допуск к гостайне может быть выдан на период исполнения полномочий.
Перечень населенных пунктов, главам которых требуется доступ к государственной тайне, утверждается главой региона.
Кроме этого, губернаторы, согласно проекту закона, получат право увольнять мэров за нарушение закона «О государственной тайне».
Глав городов, допущенных к тайне, будут предупреждать об ответственности под расписку.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое