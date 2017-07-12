Следователи сообщили о выводе из Татфондбанка 35 млрд рублей

Следствие оценивает общую сумму хищений у Татфондбанка в более чем 35,5 млрд рублей. Об этом во время судебного заседания по делу экс-главы банка Роберта Мусина сообщил следователь по особо важным делам управления СК по Татарстану Игорь Мухин, передает «Интерфакс».

По словам следователя, деньги выводились через компании, зарегистрированные на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и на Виргинских островах.

Кроме того, сообщил следователь, власти Швейцарии наложили арест на активы семьи Мусина в сумме более 3 млрд рублей «в связи с наличием подозрений в отношении супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств».

Татфондбанк лишился лицензии в начале марта. В апреле Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом.

Как сообщает РБК, Приволжский райсуд Казани сегодня продлил на три месяца срок содержания Роберта Мусина под стражей — до 16 октября.