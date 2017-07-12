Сын Трампа согласился под присягой рассказать о встрече с российским адвокатом

Сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил Fox News, что готов под присягой ответить на все вопросы о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году.

Ранее лидер Демпартии в Сенате Чак Шумер призывал вызвать Дональда Трампа-младшего, чтобы тот под присягой ответил на вопросы о встрече.

Накануне сын президента США опубликовал электронную переписку, в которой ему от имени российского генпрокурора предлагался компромат на соперницу Дональда Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Предполагалось, что данные передаст Весельницкая, однако Трамп-младший заявил, что встреча с ней была потерей времени и длилась всего 20 минут.