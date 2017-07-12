Песков опроверг дарение Путиным яхты монахам на Валааме

Президент Владимир Путин не дарил Валаамскому монастырю яхту. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Накануне «Коммерсантъ» опубликовал статью о подготовке к визиту главы государства.

«Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю. Рядом стоят еще несколько яхт поменьше», — сообщал корреспондент.

«Много пишется (...) Это не значит, что все это правда», — отметил на это Песков.

Путин прилетел на Валаам вместе с патриархом РПЦ Кириллом.