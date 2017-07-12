Приговор по делу Немцова огласят 13 июля

Приговор фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова будет оглашен 13 июля, сообщил судья Юрий Житников, передает «Интерфакс».

Дело рассматривает Московский окружной военный суд. Ранее присяжные признали всех пятерых фигурантов виновными в преступлении.

Прокурор просил суд назначить Зауру Дадаеву, который, как решили присяжные, непосредственно стрелял в Немцова, к пожизненному лишению свободы.

Для его пособников обвинение запросило от 17 до 23 лет лишения свободы.

В последнем слове подсудимые просили прощения у своих родственников.