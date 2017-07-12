12 июля 2017, 18:23
Visa заплатит ресторанам по 10 тысяч долларов за отказ от наличных
Американская платежная система Visa готова заплатить ресторанам в США по 10 тысяч долларов за отказ принимать наличные. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Программа рассчитана на 50 ресторанов. Она стартует в августе этого года.
Выделенные Visa деньги должны пойти на модернизацию платежного оборудования в общепите.
Клиенты ресторанов, согласившихся на новацию, смогут расплачиваться только картами или при помощи бесконтактной оплаты.
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