Visa заплатит ресторанам по 10 тысяч долларов за отказ от наличных

Американская платежная система Visa готова заплатить ресторанам в США по 10 тысяч долларов за отказ принимать наличные. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Программа рассчитана на 50 ресторанов. Она стартует в августе этого года.

Выделенные Visa деньги должны пойти на модернизацию платежного оборудования в общепите.

Клиенты ресторанов, согласившихся на новацию, смогут расплачиваться только картами или при помощи бесконтактной оплаты.